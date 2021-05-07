Türkiye Mehmetçik, zorlu şartlara rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Mehmetçik, zorlu şartlara rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Türkiye

Mehmetçik, zorlu şartlara rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

07 Mayıs 2021, Cuma 00:35 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

AA

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