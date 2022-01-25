Türkiye Mehmetçikten eksi 39 derecede vatan görevi

Mehmetçikten eksi 39 derecede vatan görevi

Türkiye

Mehmetçikten eksi 39 derecede vatan görevi

Mehmetçik, 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 derece soğuk havaya rağmen vatan görevine devam ediyor.

25 Ocak 2022, Salı 18:19 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 dereceye ulaşan soğukta nöbet tutan Mehmetçiklerin videosunu paylaştı. Videoda Mehmetçiklerin zor şartlara rağmen vatan görevine devam ettiği görüldü.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kar kalınlığı 7 metre. Hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz!"


ANKARA (İHA)

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