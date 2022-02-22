Türkiye Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim!

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim!

Türkiye

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim!

Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

22 Şubat 2022, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan komandolarımız karda da tipide de al bayrağımızın izinde daima hazır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından 'Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri' ve 'Mevzi İşgali' eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

DHA


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