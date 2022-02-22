Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan komandolarımız karda da tipide de al bayrağımızın izinde daima hazır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından 'Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri' ve 'Mevzi İşgali' eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

DHA





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