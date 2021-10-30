Türkiye'nin ülke içinde ve sınırlarında terör ile olan mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 1917 rakımlı bir tepeye nokta operasyon düzenledi.

4 PKK'lı teröristin mağarada saklandığını tespit eden Mehmetçik, kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştirdi. Komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.









TESLİM OLMA ANI ANBEAN KAMERADA

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 Terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.