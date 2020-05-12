Türkiye Mehmetçikten şehit annelerine ziyaret

Mehmetçikten şehit annelerine ziyaret

Türkiye

Mehmetçikten şehit annelerine ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla yurt genelinde askerlerin, şehit annelerini ziyaret ettiği açıklandı.

12 Mayıs 2020, Salı 12:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Anneler Günü dolayısıyla yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin anneleri evlerinde ziyaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerinin yanlarında olduğumuz bir kez daha hatırlatıldı" denildi.

ANKARA, DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İki kadın lider
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cezaevleri karantina günlerinde
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi