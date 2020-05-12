Mehmetçikten şehit annelerine ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla yurt genelinde askerlerin, şehit annelerini ziyaret ettiği açıklandı.
12 Mayıs 2020, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Anneler Günü dolayısıyla yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin anneleri evlerinde ziyaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerinin yanlarında olduğumuz bir kez daha hatırlatıldı" denildi.
ANKARA, DHA