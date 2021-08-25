Mehmetçik'ten teröristlere geçit yok! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1430436280379351044
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