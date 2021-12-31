Türkiye Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Türkiye

Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022’ye giren Mehmetçiğin yeni yıl mesajını içeren görüntü yayınladı.

31 Aralık 2021, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçiğin yeni yıl mesajları yer aldı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."



DHA

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