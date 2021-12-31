Mehmetçikten yeni yıl mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022’ye giren Mehmetçiğin yeni yıl mesajını içeren görüntü yayınladı.
31 Aralık 2021, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçiğin yeni yıl mesajları yer aldı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."
https://twitter.com/tcsavunma/status/1476965832752345096?s=20
DHA
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