Magazin Mehtap Ar tazminatı 16 yıllık faizle alacak

Mehtap Ar tazminatı 16 yıllık faizle alacak

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Mehtap Ar tazminatı 16 yıllık faizle alacak

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in mirasçısı Mehtap Ar, annesinin bestelediği, Sezen Aksu’nun söylediği “Sen Ağlama” şarkısını İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım AŞ) telefonda bekleme müziği olarak kullandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 4 yıl önce dava açtı.

21 Ocak 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Dilekçede, “Eserin yüzde 25’lik kısmı hak sahibi Mehtap Ar’dır. ‘Sen Ağlama’ adlı eserin izinsiz kullanımıyla ilgili Sezen Aksu dava açmış ve 17 bin lira tazminat kazanmıştır.

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Aksu, yüzde 16 pay sahibi olarak 25 bin liralık dava açtığını Mehtap Ar’a da bildirmiştir. Bu arada davalı İGDAŞ, bekletme müziği olan eseri telefondan kaldırmıştır. Eser üzerinde yüzde 25’lik hak sahibi olmamız nedeniyle şimdilik 13 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.

Mahkeme Mehtap Ar'ı haklı buldu

Davanın karar duruşmasına davacı Ar’ın avukatı ile davalı İGDAŞ’ın avukatı katıldı. Ar’ın avukatı davanın kabulünü isterken, davalı İGDAŞ’ın avukatı ise davanın reddedilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Mehtap Ar’ı haklı buldu. Mahkeme, 20 bin lira maddi, 3 bin lira da manevi tazminatın 10 Şubat 2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İGDAŞ’tan alınarak davacı Mehtap Ar’a ödenmesine hükmetti. 

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