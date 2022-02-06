Mehtap Özkan, televizyon izleyicileri tarafından bilinen bir isim olmakla birlikte, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile yaptığı evlilikle gündeme geldi. Peki, Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gürsel Tekin’in eşi Mehtap Özkan ne iş yapıyor? İşte yanıtı…

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mehtap Özkan Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine ilk adımını Kanal B'de stajyer olarak atan Mehtap Özkan, stajını tamamlamasının ardından 2014’te TV8’de çalışmaya başladı. Kanalda sunucu olarak görev yapan başarılı isim bir dönem de radyo programında yer aldı.

TV8’den ayrıldıktan sonra Beyaz TV’ye transfer olan Mehtap Özkan, burada muhabir olarak görev yaptı aynı zamanda da Hava Durumu programlarını da sundu.

Mehtap Özkan, bir süre Beyaz TV’de çalıştıktan sonra ayrılıp Halk TV’de çalışmaya başladı. Burada hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlenen Özkan, yaklaşık iki yıl Halk TV’de çalıştıktan sonra 2019 yılında Habertürk kanalına geçiş yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan Mehtap Özkan, oyunculuk da yaptı.