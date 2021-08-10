Magazin Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popstar Mehtap Yılmaz’ın hayat hikayesi

Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popstar Mehtap Yılmaz’ın hayat hikayesi

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Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popstar Mehtap Yılmaz’ın hayat hikayesi

Mehtap Yılmaz, katıldığı Popstar yarışmasıyla bir dönem Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Son günlerde ise TV8 ekranlarında yayınlanan Paylaş Benimle programına katılan Popstar Mehtap Yılmaz, acı dolu hayat hikayesiyle yeniden konuşulmaya başladı…

10 Ağustos 2021, Salı 16:09 Son Güncelleme:
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Popstar Mehtap Yılmaz, hayat hikayesini anlatırken, daha çocuk yaşlarında çalışmaya başladığı pavyon hayatını da göz yaşları içinde dile getirdi. Hayatının en acı günlerini pavyonda çalıştığı gündlerde yaşadığını söyleyen Mehtap Yılmaz, buna katlanmasının tek nedeninin erkek kardeşini okutabilmek olduğunu söyledi. Peki, Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Popstar Mehtap Yılmaz’ın hayat hikayesi...

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

19 Mart 1978 tarihinde Rize'de doğan Mehtap Yılmaz’ın ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Anne ve babası ayrılınca 4 çocuklu ailenin çocuklarının ikisi anneye, ikisi babaya verildi. Ancak babası yeniden evlenince diğer iki çocuk da annesinin yanına geldi.

Babası bağlama çalan ve türküler söyleyen Mehtap Yılmaz’ın müzikle tanışması da bu nedenle çocukluk yıllarına dayanıyor. Ancak genç kadının hayatın bir arkadaşıyla gittiği restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söylemesiyle değişti.

Mehtap’ın şarkısı çok beğenilince restoran sahibinden iş teklifi aldı. O dönemde bir yandan sekreterlik yapıp bir yandan da liseyi açıktan okumaya çalışan Mehtap Yılmaz, restoran sahibinin teklifini geri çevirmedi. Bir süre klavye eşliğinde şarkılar söyleyen Mehtap Yılmaz, sonrasında ise Ankara’da pavyon ve gazinolarda sahne almaya başladı.

Popstar yarışmasına bir arkadaşı sayesinde başvuran Mehtap Yılmaz, ön elemeleri geçerek yarışmada mücadele etti. Güçlü sesi ve sivri dili ile de kısa sürede herkesin dikkatini çekti.

 

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