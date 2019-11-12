Popüler şarkının çalıntı olduğu iddialarının ardından ünlü müzik platformu Spotify'dan kaldırılan çok konuşulan şarkı 'Mekanın Sahibi' Spotify'a tekrar yüklendi.

Online müzik platformu Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

'Mekanın sahibi' Spotify'a geri geldi

Gelişmenin ardından Instagram'da resmi hesabından bir hikaye paylaşan rapçi Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'On Air' mesajıyla duyurdu.

#olayıngeçmişi

Ünlü rapçi Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı ile ilgili çalıntı iddialarının ardından milyonlarca kez dinlenen popüler şarkı, online müzik platformu Spotify'da listeden kaldırıldı.

Şarkıyla ilgili çalıntı iddialarını Posta.com.tr yazmıştı.

Günlerce iddialı sözleri ve şarkısıyla gündemden düşmeyen Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısı 10 Ocak 2019’da Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" isimli şarkının müziği ile aynı denilecek kadar benzer olduğu görüldü.

Norm Ender ise “Mekanın Sahibi” adını verdiği rap şarkıyı 19 Temmuz’da yayınlamıştı.

Youtube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in "Work My Move" adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü.

Online müzik platformu Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

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