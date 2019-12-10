Mekik kelebeği Hatay’da görüntülendi

Kelebeği görüntüleyen İşçi İsmail Hakkı Göktekin, "İlk gördüğüm an danaburnu gibi bir böcek zannettim korktum" dedi. Hatay’ın Payas ilçesinde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği görüldü. Fabrikada çalışan İsmail Hakkı Göktekin mekik kelebeğini fabrika içerisinde çalışırken gördü.

Fabrikaya giren ve sağa sola çarparak uçan mekik kelebeğini önce çekirge veya danaburnu gibi bir böcek zannedip, korktuğunu belirten Göktekin, "Kelebeği yakalayıp masaya koyduğumda, oldukça büyük, muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim. Ardından Dörtyol Doğa Koruma ekiplerine haber vererek onlara teslim ettim" diye konuştu. Doğa koruma ekiplerinin kelebeği Akdeniz Üniversitesine göndereceği ve türünün tehlikede olup olmadığını araştıracakları belirtildi.

Daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü

Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.

Uzun ince kanatları ve kuyruğunu dik tutmasıyla dikkati çeken mekik kelebekleri, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor.

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebekleri, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.

HATAY (İHA)