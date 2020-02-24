Dünya Mekkeli kadınlara 'şeker' dedi, gözaltına alındı

Mekkeli kadınlara 'şeker' dedi, gözaltına alındı

Dünya

Mekkeli kadınlara 'şeker' dedi, gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da yayınladığı şarkısında Mekkeli kadınlara 'şeker' diyen kadın rapçi Ayasel Slay, Suudi yetkililerin emri üzerine gözaltına alındı. Slay, saygısızlıkla suçlanıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Suudi yetkililer, 'Mekke'nin Kızları' isimli şarkısında kutsal şehir Mekke'nin kadınlarını 'şeker' olarak niteleyen kadın rapçi Ayasel Slay için gözaltı kararı aldı. Yetkililer, şarkının gelenek ve göreneklere aykırı olduğunu öne sürüyor. Öte yandan şarkısına bir klip de çeken Slay, aslında Mekkeli olmakla ilgili olan memnuniyetini ve mutluluğunu dile getiriyor. Geçen hafta yayınlanan video, tepkiler üzerine Youtube'tan kaldırılırken, şarkıda "Tüm ihtiyacın bir Mekke kızı. Onu üzme, o seni üzer" ifadeleri yer alıyor. Şarkının diğer sözleri şöyle, "Onunla evlenebilirsin. Hayatın bir cennet olacak". Videoda ise şarkıyı seslendiren Ayasel Slay ve dansçıları yer alıyor. Perşembe günü Mekke'nin dini otoriteleri tarafından paylaşılan bir tweetle, Mekke valisi Halid bin Faisal Al Saud'un Ayasel Slay için gözaltı kararı aldığı, video yaım ekibinin de cezalandırılacağı duyuruldu.


İki yüzlülük suçlaması

Öte yandan Suudi yetkililer ikiyüzlülükle suçlanıyor. Kral Selman'ın genç nüfusla bağ kurması için 'veliaht prens' yaptığı Muhammed bin Selman, ülkede bir dizi yeniliğe imza atmıştı. Modernleşme hareketi kapsamında kadınların ve erkeklerin karma şekilde film izleyebilecekleri sinema salonları açılmış, kadınların stadyumlara giriş yasağı kaldırılmış ve araba kullanmalarına izin verilmişti. Ancak bu hamleler, Suudilerin büyük çoğunluğu tarafından 'dünyanın gözünü boyama çabaları' olarak görülüyor ve samimi bulunmuyor.

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