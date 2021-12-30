İslamiyet’in ilk savaşlarından olan ve Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanan Mekke’nin fethinde Peygamber Efendimiz (sav) "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz." emrini vermişti. 4 kol üzerinden girilen Mekke’de Müslümanlar sadece bir cephede direnişle karşılaştı ve bu direniş de kısa sürede püskürtüldü. İşte, Mekke’nin fethinde yaşananlar ve Miladi ve hicri takvime göre Mekke’nin fetih tarihi…

MEKKE’NİN FETHİ NEDEN VE NASIL OLDU?

Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hz. Muhammed hareket emri verdikten sonra Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.

MEKKE’NİN FETHİ MİLADİ VE HİCRİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN?

Mekke’nin fethi için, Hz. Muhammed (s.a.v.) 10 bin kişilik bir ordu ile Hicri takvimle, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da yani Miladi takvimle 11 Ocak 630 tarihinde Mekke’ye vardı aynı gün içinde de Mekke’nin fethi gerçekleşti.

31 ARALIK YARIN MEKKE’NİN FETHİ Mİ?

Hicrî takvime göre 20 Ramazan 8’de (Hicretin 8. yılı) gerçekleşen Mekke’nin fethi Miladi takvimde 11 Ocak 630 tarihine denk gelmektedir. Ancak Mekke’nin fethi kutlamaları son yıllarda 31 Aralık/1 Ocak tarihinde kutlanmaktadır.