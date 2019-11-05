Meksika karteli 8 ABD vatandaşını öldürdü

Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü. ABD vatandaşlarının, iki farklı kartel arasındaki çatışmanın arasında kaldıkları belirtildi.

Meksika'nın Sonora bölgesinde iki rakip uyuşturucu kartelinin arasında çıkan çatışmada bir ABD'li aile öldü.

Ölen ailenin çatışmanın yaşandığı ABD-Meksika sınırına yakın ikamet eden mormon bir aile olduğu belirlendi.

Çatışmanın arasında kalan aile ciplerinin içindeydi. İsabet alan ve yanan cipin içinde kalan aile üyeleri olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölenlerin arasında 5 çocuk, çocukların annesi iki kadın ve yanlarında bulunan başka bir kadın olduğu belirtiliyor.

(DHA)