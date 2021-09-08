Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meskisa'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meksika'nın Guerrero eyaletinde Türkiye saati ile 04.47'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Öte yandan deprem sonrası tsunami uyarısının yapıldığı belirtildi.
08 Eylül 2021, Çarşamba 06:49 Son Güncelleme:
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Meksika'nın güneyinde 7.0 büyüklüğünde deprem oldu. Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.
Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.
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