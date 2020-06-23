Dünya Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Dünya

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Haziran 2020, Salı 21:14 Son Güncelleme:
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Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca’ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika’nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

AA-DHA


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