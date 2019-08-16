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Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu

16 Ağustos 2019, Cuma 12:14
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Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu

Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.

AA


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