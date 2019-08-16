Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.

AA



