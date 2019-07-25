Meksika’da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
Meksika’nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
Jalisco Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi.
GİZLİ MEZARLARDA 45 CESET BULUNMUŞTU
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.
Meksika’da, 2019’un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.
AA