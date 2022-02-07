Dünya Meksika'da feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Meksika'da feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Dünya

Meksika'da feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Meksika’da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 00:30 Son Güncelleme:
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Meksika'da Cancun ve Mérida şehirleri arasındaki karayolunda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrilirken, otobüsteki 8 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu yaralandı. Görgü tanıkları, otobüste yolculuk yapanların arasında Fransız turistlerin bulunduğunu bildirdi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, hayatını kaybeden bazı yolcuların kazada yola savrulduğu aktarıldı. Otobüsün içinde mahsur kalan yolcuları kurtarmak için Ulusal Muhafızlar ve sivil savunma ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

MEXİCO CİTY (İHA)

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