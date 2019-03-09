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Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı: 15 ölü

Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

09 Mart 2019, Cumartesi 20:07
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Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı: 15 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde Salamanca şehrinde bulunan La Playa adlı gece kulübüne gelen bir grup silahlı saldırgan, müşteriler ve çalışanlara ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Saldırganların kamyonetlerle kulübe geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları belirtildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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