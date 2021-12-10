Meksika'da göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı! 53 ölü, 58 yaralı...
Ülkelerinden ABD'ye kaçmak için yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan TIR Meksika'da kaza yaptı. TIR'ın virajı alamamasıyla gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybederken 58 kişinin de yaralandığı ve aralarında durumu ciddi olanların da bulunduğu açıklandı.
10 Aralık 2021, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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Amerikan rüyasını yaşamak için yollara düşen 100'den fazla kaçak göçmen, kötü kaderlerinden kaçamadı. Göçmenleri taşıyan TIR, Meksika'nın Chiapas eyaletinde kaza yaptı.
EN AZ 53 ÖLÜ, 58 YARALI
İlk belirlemelere göre, en az 53 kişi hayatını kaybetti. Chiapas sivil koruma dairesi başkanı Luis Manuel Garcia, en az 58 kişinin yaralandığı ve bazı yaralıların durumlarının ciddi olduğunu söyledi.
Chiapas kaza ile ilgili yaptığı açıklamasında kurbanlar arasında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisine yer verdi.
Yetkililer kurbanların hangi ülke vatandaşları olduğunu açıklamazken yerel basın göçmenlerin Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler olduğunu yazdı.
Guatamala'ya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.
EN ÖLÜMCÜL SINIR
Orta Amerika'daki yoksulluk ve şiddetten kaçan yüz binlerce göçmen her yıl Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
ABD-Meksika sınırı, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre dünyanın en ölümcül geçiş noktası.
IOM tarafından yayınlanan rapora göre, sadece bu yıl, en az 650 kişi sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.