Meksika’da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalananlardan birinin başkent Meksiko’da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğunu açıkladı. Gatell, Kovid-19 virüsüne yakalanan 2 hastanının da durumlarının ciddi olmadığını söyledi. Brezilya’da 26 Şubat’ta ilk Kovid-19 vakası görülmüştü

AA