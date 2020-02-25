Meksika'da geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki eşi tarafından vahşi bir şekilde öldürülen Ingrid Escamilla isimli kadın için kadınlar harekete geçti. Ülkede kadınların cinayetlere kurban gitmesine dur demek isteyen kadınlar cinayetin ardından sokaklarda yürüyüşler yapmaya başlamışlardı.

Öldürülen kadının olay yerindeki halini sansürsüz bir şekilde paylaşan Pasala gazetesinin tavrı bardağı taşıran son damla oldu.

Ülkede Ingrid Escamilla'nın öldürülmesi ile yürüyüşler yapan kadınlar son olarak Anayasa Mahkemesi'ni ateşe verdi. Sosyal medyada kadınların binayı ateşe verdiği görüntüler paylaşıldı.