Dünya Meksika'da kadınlar mahkemeyi ateşe verdi

Meksika'da kadınlar mahkemeyi ateşe verdi

Dünya

Meksika'da kadınlar mahkemeyi ateşe verdi

Mexico City'de geçtiğimiz hafta eşi tarafından vahşice öldürülen kadın Ingrid Escamilla'nın ardından ülkede kadın cinayetlerinin durmasını isteyen kadınlar harekete geçti. Ülkede kadınların Anayasa Mahkemesi'ni ateşe verdiği görüntüler yayılmaya başladı.

25 Şubat 2020, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Meksika'da geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki eşi tarafından vahşi bir şekilde öldürülen Ingrid Escamilla isimli kadın için kadınlar harekete geçti. Ülkede kadınların cinayetlere kurban gitmesine dur demek isteyen kadınlar cinayetin ardından sokaklarda yürüyüşler yapmaya başlamışlardı. 

Öldürülen kadının olay yerindeki halini sansürsüz bir şekilde paylaşan Pasala gazetesinin tavrı bardağı taşıran son damla oldu. 

Ülkede Ingrid Escamilla'nın öldürülmesi ile yürüyüşler yapan kadınlar son olarak Anayasa Mahkemesi'ni ateşe verdi. Sosyal medyada kadınların binayı ateşe verdiği görüntüler paylaşıldı. 

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