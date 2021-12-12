Dünya Meksika’da korkunç patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika’da korkunç patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Dünya

Meksika’da korkunç patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika’nın Tultepec şehrinde kaçak bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

12 Aralık 2021, Pazar 21:31 Son Güncelleme:
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Meksika’nın Tultepec şehrinde kaçak bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine acil sağlık ekipleri, itfaiye ve Ulusal Muhafızlar sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, patlamada 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini, 15 kişin ise yaralandığını ifade ederek, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Kaçak atölyede çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yılbaşı yaklaşırken kaçak havai fişek atölyelerinin sayısı arttı

Tultepec şehrinde geçtiğimiz kasım ayında başka bir kaçak havai fişek atölyesinde patlama yaşanmış 2 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise Meksika’nın Puebla şehrinde iki ayrı kaçak havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Meksika’da dini ve milli bayramlardaki kutlamalarda kullanımı çok yaygın olan havai fişekler özellikle bayramların yoğun olduğu her aralık ve ocak aylarında yoğun talep görüyor. Üretimi ve depolanmasının ruhsata tabi olmasına rağmen havai fişeklere talebin arttığı dönemlerde kaçak atölyelerde üretim artıyor.

MEXİCO CİTY (İHA)

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