Meksika’nın Jalisco eyaletinde yöre halkı kötü kokudan şikayetçi olup polisi aradı. Meksika’nın en acımasız uyuşturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği bölgede çukura gömülü 119 poşette insan kalıntıları bulundu. Büyük bölümü parçalara ayrılmış kalıntılar görenleri dehşete düşürdü.

İKİNCİ BÜYÜK VAKA

Toplu mezar, Jalisco eyaletinde bu yıl içinde bulunan ikinci büyük vaka olarak kayda geçti. Kayıplarını arayanlar ve sivil toplum örgütleri devletten bir an önce, öldürüldükten sonra poşetlere konulup gömülen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerinin bilgilendirilmesini talep etti.

44 KİMLİK TESPİTİ

Çok sayıda insan kalıntısından 44’ünün kimliklerinin tespit edildiği dün açıklandı. Bölgede kayıp kişilerin araştırılması için çalışan bir kurum, devletten bölgeye daha fazla uzman göndermesini istedi. Kurum yetkilileri, yerel adli tıp makamlarının olayın ölçeği nedeniyle yetersiz kaldığını savundu.