Meksika'da seri katil alarmı

Meksika’nın Sinaloa eyaleti, seri katil kabusuyla sarsılıyor. Halkın 'Oyuncak Adam' adını taktığı katil dehşet yarattı...

17 Ağustos 2019, Cumartesi 10:56
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Meksika'da seri katil alarmı

Meksika'da inanılmaz bir seri katil vakası yaşanıyor. Her şey 4 Ağustos’ta polisin üzerine oyuncak otomobiller bırakılmış bir ceset bulmasıyla başladı. O tarihten itibaren 20-30 yaşlarında 4 kişi daha aynı şekilde öldürüldü.

ÇALDIKLARI KADAR OYUNCAK

Kurbanların sicilleri incelendiğinde hepsinin ortak bir noktası bulundu: Hepsi otomobil hırsızıydı. Bırakılan oyuncaklar da adlarının karıştığı otomobil soygunlarıyla eş miktardaydı. Katilin, otomobil hırsızlarını öldürmek için sistemli hareket ettiği belirlendi. İspanyolca’da ‘Oyuncak Adam’ anlamına gelen ‘El Juguetero’ lakabı takılan seri katilin yakalanması için özel ekip kuruldu.

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