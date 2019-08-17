Meksika'da inanılmaz bir seri katil vakası yaşanıyor. Her şey 4 Ağustos’ta polisin üzerine oyuncak otomobiller bırakılmış bir ceset bulmasıyla başladı. O tarihten itibaren 20-30 yaşlarında 4 kişi daha aynı şekilde öldürüldü.

ÇALDIKLARI KADAR OYUNCAK

Kurbanların sicilleri incelendiğinde hepsinin ortak bir noktası bulundu: Hepsi otomobil hırsızıydı. Bırakılan oyuncaklar da adlarının karıştığı otomobil soygunlarıyla eş miktardaydı. Katilin, otomobil hırsızlarını öldürmek için sistemli hareket ettiği belirlendi. İspanyolca’da ‘Oyuncak Adam’ anlamına gelen ‘El Juguetero’ lakabı takılan seri katilin yakalanması için özel ekip kuruldu.