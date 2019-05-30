Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı Meksika’da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı