Futbol Meksikalı golcü son golünü tabutu ile attı

Meksikalı golcü son golünü tabutu ile attı

Futbol

Meksikalı golcü son golünü tabutu ile attı

Meksika'da polis tarafında öldürülen genç futbolcu düzenlenen tören ile birlikte son gölünü tabutta attı.

13 Haziran 2020, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde 9 Haziran tarihinde polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törende arkadaşları Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından arkadaşları Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak, golü kutladı.

Öte yandan Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.



İHA


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