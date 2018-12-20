Meksikalılardan 'Turuncu Yelek' hamlesi

Meksika’da bir grup aktivist, yeni Cumhurbaşkanı Lpez Obrador’un 2019 yılı bütçesini açıkladığı sırada Ulusal Saray’ın önünde toplandı. Turuncu yelek giyen grup, bütçe önerisinde yer alan engelliler ödeneğinin yetersiz olduğunu iddia ederek eylem yaptı.

Protestocular, eğitim, sağlık ve erişilebilir ulaşım gibi imkanların engelli bireyler tarafından kullanılmasını engelleyen önemli bütçe kesintilerinin yer aldığını iddia etti.

Yeleklerinden dolayı Fransa’daki "Sarı Yelekliler"i çağrıştıran protestocular, Sarı Yelekliler gibi benzin için grevde olmadıklarını sadece dikkat çekmek için böyle giyindiklerini belirtti.