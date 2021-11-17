Rosalinda Gonzalez, 2018 yılında kara para aklama suçundan aynı şehirde gözaltına alınmış ancak 78 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) “El Mencho” lakaplı lideri Nemesio Oseguera Cervantes yıllardır firari olarak güvenlik güçlerinden kaçmayı başardı.

KARTELİ YAKALATACAK BİLGİYE 10 MİLYON DOLAR

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, El Mencho’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül veriyor.

CJNG, Meksika’daki en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak gösterilirken, 2015 yılında Jalisco’da 15 polis memurunun pusuya düşürülerek öldürüldüğü saldırı ve daha birçok kanlı eylemin arkasında olduğu düşünülüyor.