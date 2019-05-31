Uzun yıllar önemli eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak görev alan Servet Özkök, Mektebim Okulları’na CEO olarak atandı. Mektebim Okulları’nda hissedarlık yapısının değiştiğini ifade eden Servet Özkök, yönetimin en önemli gündeminin öğretmenler olduğunu belirtti.

Öğretmene yatırım

Yeni dönemde tüm öğretmenlere ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ ile destek olacaklarını söyleyen Özkök, “Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacağız. Yöneticilerimizi yetiştirmek adına Türkiye’nin önemli üniversiteleri ile eğitim işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Bu anlaşmalar sonucunda gerek yüksek lisans gerekse sertifika programları düzenleyeceğiz. Bu çalışmalarla beraber yurt dışında da önemli eğitim kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.