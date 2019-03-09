Mektubun arka yüzünden dram çıktı: Bazen canımı yakıyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Hastalıkları bölümünde asistan olan doktor Süleyman Köse (32), 10 ay önce Sarayönü Devlet Hastanesi'nde çalışan meslektaşı Nurgül Köse (27) ile hayatını birleştirdi. Geçen hafta salı günü meydana gelen kazada çift hayatını kaybetti.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; 4 aylık hamile Nurgül Köse'nin doğmamış bebeği için kaleme aldığı mektup otomobilde bulunmuştu. Nurgül Köse, mektubunun ikinci sayfasında ise şunları yazmıştı:

"Bebeğim, baban beni bazen çok üzüyor. Ona yük olduğumu, stres kaynağından başka bir şey olmadığımı söylüyor. Sana bunları anlatmam ne kadar düşüncesiz bir anne olduğumu gösteriyor. Biliyor musun baban beni düğünümüzden 2 gün sonra otel odasında terk edip gitti. 10 gün kolumun her yeri mosmor gezdim. Baban benim canımı yaktı, her defasında pişman olup özür diledi... Bebeğim, diyeceksin ki durum böyleyken ben niye oldum. Sana ihtiyacım var. Kalabalıklar içinde yalnızım. İlerde seni alıp gidersem kızar mısın bana?"

Soruşturma kapsamında Süleyman Köse'nin bilinmeyen bir sebeple aniden direksiyonu sola kırarak karşı şeride geçip, TIR ve minibüse çarptığı belirlendi.