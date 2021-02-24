Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, 2 çocuğu ile eşi Havva Bayram'ı 1 Şubat'ta terk edip kayıplara karıştı. Daha sonra kardeşini arayan Yavuz Bayram, onun aracılığıyla karısına verilmek üzere bir mektup bıraktığını söyledi.

Mektupta Yavuz Bayram "eşinden artık bıktığını evdeki eşyaları 10 bin lira karşılığında ona bırakabileceğini" yazmıştı. Kocası Yavuz Bayram'a bir türlü ulaşamayan 2 çocuk annesi Havva Bayram, kapıcılık yaptığı binadan da atıldı. Çocukları ile sokakta kalan Havva Bayram, bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelince soluğu Esra Erol'un programında aldı. Kocasının bütün kirli sırlarını yayında ifşa eden Havva Bayram, anlattıkları ile herkesi şoke etti.

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POSTA KUTUSUNDAKİ MEKTUPLA İFŞA OLDU

Yavuz Bayram apartman görevlisi olarak çalıştığı binalarda kadınlara sarkıntılık yapmakla itham edilmişti. Son apartmandan da bu sebeple kovulmuştu. Kapıcı olarak çalıştığı son apartmanda da bir kadınla ilişkiye girdi. Apartman sakini olan bu kadının evine girip çıkmaya başlayan Yavuz Bayram, posta kutusuna bırakılan bir mektupla ifşa oldu. Daha önce çalıştığı apartmandan gelen bu mektupta "Yavuz Bayram'ın çalıştığı binalardaki kadınları taciz ettiği belirtiliyor ve "Bu adam sapık" deniliyordu.

Mektup ortaya çıkınca Apartman yöneticisi Yavuz Bayram'ın işine son verdi. Yavuz Bayram da karısıyla çocuklarını bırakıp kayıplara karıştı. Yavuz Bayram'ın kadınlarla olan çarpık ilişki ağı bununla da sınırlı değildi. Romen uyruklu hayali bir kadına da 30 bin lira kaptırmıştı. O parayı ödemek için karısı Havva evlere temizliğe gitmiş, ne kadar para biriktirmişse getirip ona vermişti.

Esra Erol eşini ve çocuklarını ortada bırakıp kaçan Yavuz Bayram'ı bulup canlı yayına çıkardı. Yavuz Bayram pişkinlikle kendi yaptıklarının üstünü örtmek için eşi Havva Bayram'ı "Bu kadın sürekli dilencilik yapıyor. Ben bunun dilenciliğinden bıktım. Herkesten bir şey istiyor" diyerek suçladı. Karısının Esra Erol'un programına da 'dilenmeye' çıktığını belirten Yavuz Bayram, "Senin zaten istediğin buydu. Esra Erol'un programına çıkıp dilenmekti" dedi. Bu sözleri duyan ünlü sunucu, Yavuz Bayram'a, "Bir kadının çocukları için yardım istemesi utanılacak bir şey değil. Ama kocasının çalıştığı binadaki kadınlara uygunsuz davranışlar sergilemesi utanılacak şey. Söz hakkı veriyorum zeytin yağı gibi üste çıkıyorsunuz" dedi.

'HOCAM İÇİN KARIMDAN VAZGEÇERİM'

Esra Erol, Yavuz Bayram'ın 'hocam için karımdan vazgeçerim' dediği söz konusu hocasıyla ilgili de ifşalarda bulundu. Yavuz Bayram'ın tavrına sinirlenen ünlü sunucu şunları anlattı: "O hocanın kim olduğunu biliyorum, çocuğunuzu okula göndermediğinizi biliyorum, çocuğunuzla konuştum babam beni hoca istemiyor diye okula göndermiyoR. O sözde hocanız size çalıştığınız yerdeki kadınlara sarkıntılık yapın diyor mu? O Sözde hocanın hangi terör örgütleri ile bağlantılı olduğu ortada."

Yavuz Bayram canlı yayında pişkinliği ve hadsizliği ile sabır sınırlarını fazlasıyla zorladı. Yayının sonlarına doğru eşi için "zır cahil" deyince Esra Erol açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü sunucu Yavuz Bayram'ı "Siz eşini yok sayan birisiniz. Sizin gibi erkek profillerini iyi biliyoruz" diyerek tepki gösterdi.



