Türkiye Mektup yazdı, sonrası korkunç... Yakınları kahroldu

Mektup yazdı, sonrası korkunç... Yakınları kahroldu

Türkiye

Mektup yazdı, sonrası korkunç... Yakınları kahroldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı sırada evinin banyosunda av tüfeğiyle canına kıydı.

26 Aralık 2021, Pazar 18:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerine 5 katlı binanın 3. katında oturan İlknur O. (48) evde kimsenin olmadığı sırada banyoda yanına aldığı çift kırma olarak tabir edilen av tüfeğiyle canına kıydı.

Eve gelen aile yakınları kadının banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonrası kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan genç kadının çocuklarından Ş.O.’nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.



Genç kadının bir yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU (İHA)

İlgili Haberler
Kayseri'den çok acı haber! Kuzenler feci şekilde can verdi


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kayseri'den çok acı haber! Kuzenler feci şekilde can verdi