Magazin Mel Gibson’ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı

Mel Gibson’ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı

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Mel Gibson’ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı

Oscarlı ünlü aktör Mel Gibson’ın (64), nisan ayında corona virüse yakalandığı ve bir hafta tedavi gördüğü ortaya çıktı.

24 Temmuz 2020, Cuma 15:35 Son Güncelleme:
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Mel Gibson’ın ABD’nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde corona virüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıktı. Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, oyuncunun Remdesivir ile tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beridir birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson’ın corona virüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı. 

Filmi tepkilere yol açmıştı

Mel Gibson, ünlü film serisi ‘Mad Max’ ile bütün dünyada tanınmış ve daha sonra sayısız Hollywood filminde rol almıştı. ‘Cehennem Silahı’ film serisiyle de ününe ün katan Gibson, hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı ‘Braveheart’ filmiyle çok sayıda Oscar ve Altın Küre ödülü almıştı. Gibson’ın, ‘İsa’nın Çilesi’ filmi tepkilere yol açmış, film bazı sinemalarda yasaklanmıştı.


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