Melania Trump boşanmak için dakikaları sayıyor

ABD'de başkanlık koltuğunu Joe Biden'e kaptıran Donald Trump'ın, Kasım ayında sürpriz şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın açıklaması ABD ve İngiliz basınında gündem oldu.

Newman'ın iddiaları seçimle değil Trump ailesiyle ilgili...

Newman, Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte karısı Melania'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi. Newman, Trump ve Melania'nın evliliklerinin çok tuhaf bir olduğunu ve Trump'ın Melania'yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söyledi.

Newman ayrıca "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner." dedi.

Newman sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Trump ve Melania çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler. Ancak bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melania'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu."

Newman, Melania'nın boşanma işlemlerine önceden yapmak istediğini ancak ABD başkanı olmasıyla bu planların tamamen bozulduğunu, işlemlerin başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini ve saatleri saydığını söyledi.

Ailesinden tepki

Öte yandan seçimleri kaybettiğini kabul etmeyen Trump'a kendi yakın çevresinden ve ailesinden de tepkiler gelmeye başladı.

Dün yine golf oynarken görüntülenen Trump'ın yakın çevresi, damadı ve danışmanı Jared Kushner ile eşi Melania Trump'ın kendisine Başkan seçilen Joe Biden'ın zaferini kabul etmesini tavsiye ettiği iddia edildi.

Trump'ın yetişkin oğullarının ise ona baskı uyguladığı ve 2020 seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyi reddetmesini söylediği, bunun üzerine ailenin bölünmeye başladığı iddia edildi.

CNN'e konuşan iki kaynak, Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'ın sonuçları kabul etmesi için kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Görüşmelere aşina olan ayrı bir kaynağa göre de First Lady Melania Trump, eşine özel olarak seçimi kaybettiğini kabul etme zamanının geldiğini söyledi.

Bu arada, Trump'ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric, müttefikleri baskıya devam etmeye, Cumhuriyetçileri ve destekçileri sonuçları açıkça reddetmeye çağırdılar.

Trump'ın medya hakkındaki iddialarına rağmen seçim, ancak seçim kurulları sayımlarını sunduktan, eyaletler sonuçları bildirdikten, seçim heyeti toplantıları ve Kongre ortak bir oturumda toplandıktan sonra ilan edilecek.

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