ABD başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın evliliğiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ABD'de gündem yaratmış durumda.

Eşinin yanında göründüğü anlarda yüzü hiç gülmeyen ve Donald Trump'ın elini tutmamaya çalışan First Lady hakkında yazılan ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak kitaptan detaylar ortaya çıkmıştı.

ABD First Lady’si Melania Trump’la ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve geceleri kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.

Kitaptan detaylar paylaştı

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan yeni kitap “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi” adını taşıyor.

Kitaba göre First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron’un Trump’ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi ve 2017 yılında evlilik sözleşmesini Barron’un finansal haklarını iyileştirmek için yenilemiş.

Bir bomba gelişme daha

Bir yandan Donald ve Melania Trump'ın evliliğiyle ilgili gizli kalmış bu bilgiler su yüzüne çıkarken dün yaşanan gelişmeler de dünya gündemine bomba gibi düştü. 14 Haziran Donald Trump'ın doğum günüydü ve ABD başkanı 74 yaşına bastı. Geleneksel olarak tanınmış siyasetçiler eşlerinin, eşleri de onların özel günlerini resmi sosyal medya hesapları üzerinden kutlamaya özen gösteriyorlar. First Lady Melania ise bu geleneği bozdu ve eşi Donald Trump'ın doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapmadı.

Doğum gününde ortadan kayboldu

Melania Trump dünkü doğum gününde ortalıkta da yoktu ve basın tarafından görüntülenmedi. Yayınlanmak için gün sayan biyografi kitabındaki sürpriz detayların ortaya çıkmasından sonra yaşanan bu olay dünyanın konuştuğu evlilikle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Kutlama yok

Doğum gününde Donald Trump'ı yalnız bırakan ve hiçbir kutlama mesajı paylaşmayan First Lady Twitter üzerinden ABD Ordusu'nun 245. kuruluş yıldönümünü kutlayan bir tweet'i paylaşmayı ise ihmal etmedi.

ABD başkanı Trump doğum gününü New Jersey'deki bir golf kulübünde kutladı. Ardından da başkent Washington'a geçti.