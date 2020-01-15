Melania Trump tarafından giyilen 2000 dolarlık tasarım trençkot, rengi yüzünden sosyal medyada ciddi bir tartışma başlattı. First Lady, College Football Playoff Ulusal Şampiyonasını izlemek için Başkan Trump ile New Orleans'a giderken bu trençkotu giydi. 49 yaşındaki Melania Trump'ın fotoğraflarını gören birçok kişi, trençkotun renginin lacivert olduğu konusunda ısrar etti. Oysa ki tasarımcının sitesinde, lacivert bir trençkot bulunmuyor.

Melania Trump'ın trençkotu, Scanlan Theodore'un web sitesinde 2 bin dolara satılıyor ve yalnızca 2 rengi var: Kahverengi ve siyah. Yüzde yüz deriden yapıldığı söylenen trençkotu Melania Trump, siyah uzun topuklu çizmeleri ile kombinlemişti.

Melania Trump'ın trençkotu 2015 yılında viral haline gelen elbiseyi akıllara getirdi. Bazı kullanıcılar elbisenin mavi siyah olduğunu bazıları ise sarı ve beyaz olduğunu ileri sürmüştü. Sonuç olarak elbise siyah ve lacivert çıkmıştı.