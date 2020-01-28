Melek Baykal boşanıyor
Tiyatronun usta isimlerinden Melek Baykal, aşk uğruna kariyerini bir kenara bırakmış 1984 yılında Alman Warner Striening ile nikah masasına oturmuştu.
36 yıllık evlilikte sona gelindi. Melek Baykal, eşi Warner Striening'den boşanma kararı aldı. Melek Baykal 2 yıl önce verdiği röportajda da eşiyle sorunlu bir süreçte olduklarını anlatmıştı:
'Demek ki sadece aşk yetmiyormuş'
"Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi"
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