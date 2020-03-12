Magazin Melek Baykal ile Sahrap Soysal’dan koronavirüs önlemi

Melek Baykal ile Sahrap Soysal’dan koronavirüs önlemi

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Melek Baykal ile Sahrap Soysal’dan koronavirüs önlemi

Oyuncu Melek Baykal yakın arkadaşı Sahrap Soysal ile birlikte çektiği video üzerinden takipçilerini koronavirüs hakkında uyardı.

12 Mart 2020, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Melek Baykal, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili video ile koronavirüs tedbirlerini takipçileriyle paylaştı. Koronavirüs  salgını boyunca yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen doktorların sözlerini dikkate alan Baykal, yakın dostu Sahrap Soysal ile çektiği videoda nasıl selamlaştıklarını gösterdi.

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