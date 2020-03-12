Melek Baykal ile Sahrap Soysal’dan koronavirüs önlemi
Oyuncu Melek Baykal yakın arkadaşı Sahrap Soysal ile birlikte çektiği video üzerinden takipçilerini koronavirüs hakkında uyardı.
12 Mart 2020, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Melek Baykal, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili video ile koronavirüs tedbirlerini takipçileriyle paylaştı. Koronavirüs salgını boyunca yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen doktorların sözlerini dikkate alan Baykal, yakın dostu Sahrap Soysal ile çektiği videoda nasıl selamlaştıklarını gösterdi.