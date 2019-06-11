Melek Mosso kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Türk müzisyen ve müzik öğretmeni Melek Mosso şarkılarıyla olduğu kadar tarziyla da konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının son konserindeki sözler ise epey konuşuluyor. Mosso hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise "Melek Mosso kimdir?" sorusunu yöneltiyor.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Melek Mosso'nun asıl soyismi ise 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden gelmektedir.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam eden Melek Mosso yan flütle şarkı söylemeye devam ediyor.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı.

2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

Fenomen dizi Çukur’un dizi müziği “Hiç Işık Yok” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.

Melek Mosso'nun söylediği şarkılar;

Vursalar Ölemem (cover)

Arzular Arsız

Bana yalan söylediler (cover)

Umurumda Değil

Dilek Taşı (cover)

Gölgen Yeter

Kedi

Yalnız Gece (cover)

Ben Varım (cover)