'Melek' olmanın bedeli

İç giyim markası Victoria’s Secret’ın ‘melek kanatlarını’ takmak, bir zamanlar modellerin kariyeri için dönüm noktasıydı. Ancak melek olmak için fiziksel kriterleri karşılamak da kolay değildi. Markanın çöküşünü anlatan sekiz bölümlük bir podcast yayınında ‘meleklerin, ulaşılmaz vücut ölçülerini korumak için yaptıkları’ açıklanıyor.

İşte şok edici bazı bilgiler: