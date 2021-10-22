'Melek' olmanın bedeli
Victoria’s Secret’ın çöküşünü anlatan sekiz bölümlük podcast yayınında ‘meleklerin, ulaşılmaz vücut ölçülerini korumak için yaptıkları’ anlatıldı.
22 Ekim 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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İç giyim markası Victoria’s Secret’ın ‘melek kanatlarını’ takmak, bir zamanlar modellerin kariyeri için dönüm noktasıydı. Ancak melek olmak için fiziksel kriterleri karşılamak da kolay değildi. Markanın çöküşünü anlatan sekiz bölümlük bir podcast yayınında ‘meleklerin, ulaşılmaz vücut ölçülerini korumak için yaptıkları’ açıklanıyor.
İşte şok edici bazı bilgiler:
- ‘Melek’ kanadını 21 yaşında takmaya başlayan Erin Heatherton (32), 25 yaşında kilo almaya başladığını hissedince ilaç kullanmaya başvurduğunu söyledi. Metamfetamin kadar tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiği bu ilaç ile günde yarım kilo vererek kilosunu koruduğunu anlattı.
- Avustralyalı model Bridget Malcolm (29), markanın standardı olan ‘numune ölçüsü’ne uymak uğruna yeme bozukluğu yaşadığını açıkladı. Ajansının kilo vermesi için kokain kullanmaya teşvik ettiğini, bir yılda meme ölçüsü sadece yarım beden değiştiği için reddedildiğini söyledi.
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