Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonu tatilini değerlendirmek üzere rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

01 Eylül 2019, Pazar 19:11
A A
Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen maceraseverler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde Melen Çayı çevresinde bulunan rafting işletmelerine akın etti.

Özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'ndaki 13 kilometrelik parkurda rafting yapan vatandaşlar, doğanın ve suyun tadını çıkardı.

"Sel felaketinden sonra çok yoğun bir taleple karşılaştık"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde yoğunluk yaşadıklarını ve Melen Çayı'nın yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresi olduğunu söyledi.

Tepe, parkurun eğlenceli hale geldiğini belirterek, "Şu an Melen Çayı'nda tarih yazıyoruz. Yaşadığımız sel felaketinden sonra çok yoğun bir taleple karşılaştık. Bürokratından maceraseverine kadar herkes buraya geliyor, yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla burada tarih yazıyoruz." diye konuştu.

Destek için rafting yaptılar

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, temmuz ayında yaşanan sel felaketinde tesisleri zarar gören rafting işletmecilerine destek olmak amacıyla rafting yaptı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...