Programda gazeteciler AK Parti ve CHP'nin Ankara adayını tartıştı. Ankara üzerine konuşan gazetecilerin, Gökçek döneminde yapılan dinozor parkla ilgili eleştirileri üzerine Melih Gökçek canlı yayına bağlandı.

Melih Gökçek'in programda yaptığı açıklamalardan satır başları;

- Ben Mehmet Özhaseki'nin adaylığını çok istedim.

- Sayın Bahçeli'nin benim için kullandığı ifadeler beni onore etmiştir. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Benim için Bahçeli'nin söyledikleri şereftir. Ben hayatım boyunca bölen olmadım, bundan sonra da böyle olacak. Sayın Özhaseki'nin geçmişi ülkücüdür. Sağı toparlayacak isimdir. Özhaseki tam bir ittifak adayıdır. Tak diye oturmuştur.

- Sayın Mansur Yavaş 44 almış şimdi 44 cepte. Yok öyle bir şey. Ben mesela 55 aldıktan sonra birisinde 38.5 aldım birisinde 45 aldım. Bu ne demek? Demek ki her seçimin ayrı şartı var, ayrı değerlendirmesi var.

- Mansur Yavaş'ın karşısında Özhaseki gibi klas bir isim var. Peki Mansur Yavaş kimdir? Beypazarı'nda iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Ve 2 dönem belediye başkanlığı döneminde 1 tane turistler için tuvalet yapmamış, Millet Ayaş'a gidiyordu tuvalet için! Böyle bir belediye başkanını kalkıp Özhaseki ile nasıl mukayese edeceksiniz?

- Sayın Özhaseki'ye elimden gelen desteği vereceğim. Bana ne görev düşüyorsa onu yapacağım.

- Osman görev verilse de verilmese de partisi ve davası için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Cumhurbaşkanımız ne görev verir onu bilemiyorum.