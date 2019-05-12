Benimle Söyle jüri üyesi Melihat Gülses kimdir?

Müzikte doğu-batı sentezinin en iyi anlatıcılarından biri olan, sanat müziğinin geçnlere ulaşmasında büyük rolü olan Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses jüri üyeliği koltuğuna oturduğu Benimle Söyle yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Melihat Gülses kimdir? İşte Melihat Gülses’in biyografisi…

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

1958 doğumlu usta sanatçı Melihat Gülses 1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

Konya Akşehir’de dünyaya gelen Melihat Gülses'in eşi İstanbul Radyosu Tanbur sanatçısı Necip Gülses’tir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

1985 yılında Bilsak Sanat Merkezinde ilk solo konserini verdi.

1994 yılında Kutsi Erguner’in projesi olan “Tatyos Efendi” ve ”İstanbul Şarkıları –Rembetiko” isimli iki albümü yayınlandı.

1996 yılında Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde “İstanbul Türküleri-Rembetiko” isimli konserde Rumca ve Türkçe türkülerimizi seslendirdi.

1997’de yine aynı Festival çerçevesinde Aya İrini’de “Viyana’dan İstanbul’a Şarkılar” isimli konserde Fransız Soprano Catherine Dubosc ile birlikte Şevki Bey ve Schubert’in eserlerini seslendirdi.

1998 yılında Mavi Nota Müzik Dergisinin ”Geleneksel Müzikler Teşvik Ödülü”

1999 yılında “Geçmişten Günümüze Fanteziler” ve 27.Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde “Klasikten Fanteziye” isimli iki ayrı solo konser

2000 yılında “İstanbul’dan Atina’ya Türküler” ve “Hanende Zaharya”,

2001 yılında “Narçiçeğim” albümü

2002 yılında İncesaz topluluğu ile “Eylül Şarkıları” albümü

2003 yılında “Müzdak” tarafından “10.Yıl Kültür ve Sanat ödülü”

2004 yılında “Berksav” tarafından “Yılın Türk Müziği Sanatçısı” ödüllerine layık görüldü.

2004 yılında “Bestekar Milletvekilleri” ve “Hüznün Hikayesi” albümleri

2004 yılında Selanik Konservatuarında master class ders ve konser yaptı.

2005 yılında Beyrut Konservatuarında Masterclass ders ve solo konserler verdi.

2005 yılında “Narçiçeğim-2” isimli albümü yayınlandı.

2005 yılında Londra’da The Hellenic Centre’de Byzantine Festival in London kapsamında tertib edilen “Birinci Uluslararası Ses(Vokal) toplantısı”nda ülkemizi temsil etti

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası için “Musikişinas Tüccarlar” albümü yayınlandı.

2007 yılında Çanakkale Seramik Fabrikalarının 50.kuruluş yılı münasebetiyle Geçmişten Günümüze Türk Müziği “Miras” isimli 5 Cd’lik bir label Akustik Yapım tarafından basıldı.

2007 yılında “Beyaz Köpükler” isimli albümü piyasaya çıktı.

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından “Sanata Saygı” ödülü aldı.

2008 yılında CRR Konser salonunda “Nev-eser” isimli solo konserini verdi

2009 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali açılışında “60 lı yılların Yeşilçam film müzikleri” isimli konserini verdi.

2010 yılında İstanbul Ticaret Odası için “Musikişinas Tüccarlarımız-2” isimli albüm basıldı.

2010 yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Bekir Ünlüataer ile “Gül ile Bülbül”konserini verdi

2011 yılında CRR konser salonunda Lübnanlı sanatçı Ghada Shbeir ile birlikte “Şark Bülbülleri” konserini verdi.

2011 yılında TRT Müzik Kanalının düzenlediği ve halkın oylarıyla yılın “Türk Müziği Kadın Sanatçısı” ödülünü aldı.

2011 yılında “Tuna’ya hasret” isimli Rumeli Türkülerinden oluşan CD basıldı.

2012 yılında Tim Maslak Show Center’de Yunan sanatçı Sofia Papasoglou,Lübnan’lı Sanatçı Ghada Shbeir ile birlikte “Bol-Ahenk) konserini verdi

2012 yılında Tim Maslak Show Center’de Elif Güreşçi ve Bekir Ünlüataer ile birlikte “Gönül Sultanları” isimli solo konserini verdi.

2012 yılında Pertevniyal Lisesinde öğrencilerin seçimi sonucunda “2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı” ödülünü aldı.

2012 yılında 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı(YEKÜV) tarafından “2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü”nü aldı.



