Magazin Melike İpek Yalova ayrılık iddialarını doğruladı

Melike İpek Yalova ayrılık iddialarını doğruladı

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Melike İpek Yalova ayrılık iddialarını doğruladı

Oyuncu Melike İpek Yalova, 2 yıl önce evlendiği yapımcı Altan Gültan’la boşanacakları haberlerini doğruladı.

23 Şubat 2021, Salı 08:55 Son Güncelleme:
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Gültan’la 7 yıldır beraber olan Yalova, ayrılık kararını birlikte aldıklarını söyledi:

“Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımızı da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık.”

Oyuncu, boşanma sürecinin sessizce gerçekleşmesini istediğini belirtti:

“Bu süreci yönetirken ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan, 2019 yılında İzmir’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol alan güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melike İpek Yalova 57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır. Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yalova, Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ alanında master yaptı.

Melike İpek Yalova, oyunculuğa adım atmasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi ‘Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?’ dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım."
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