Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi

23 Eylül 2019, Pazartesi 08:44
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Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir’de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu. 

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınMelike İpek Yalova’dan derin yırtmaç

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