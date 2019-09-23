Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi
Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir’de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu.
FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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