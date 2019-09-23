Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi

Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi