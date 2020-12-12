Bebeklik Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek?

Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek?

Bebeklik

Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek?

Doğacak çocuklarına isim arayan anneler Melike isminin anlamını merak ediyor. Yıllar boyu kullanılan ve her zaman kulağa hoş gelen isimlerden birisi de Melike ismidir. Melike isminin anlamı nedir, Melike ne demek? Melike isminin yanına yakışan isimler nelerdir sorusunun cevabını merak edenlere işte isim analizi…

12 Aralık 2020, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Melike ismidir. Melike ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek? Melike isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorularına cevap arıyorlar. İşte Melike ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

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Melike isminin anlamı nedir?

Kadın hükümdar. Hükümdar karısı

Melike isminin sözlük anlamı

Kırmızı renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

Cinsiyet: Kız

Melike isminin yanına yakışan isimler

Ayşe, Emine, Asel isimleri Melike isminin yanına yakışan isimler arasındadır.

Melike isminin kökeni

Arapça

Melike isminin özellikleri

Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler.


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