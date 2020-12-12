Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Melike ismidir. Melike ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek? Melike isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorularına cevap arıyorlar. İşte Melike ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

Kadın hükümdar. Hükümdar karısı

Melike isminin sözlük anlamı

Kırmızı renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

Cinsiyet: Kız

Melike isminin yanına yakışan isimler

Ayşe, Emine, Asel isimleri Melike isminin yanına yakışan isimler arasındadır.

Arapça

Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler.







