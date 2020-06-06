Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan, Bodrum'daki evinden Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlandı. Öcalan, bir dönem partneri olan Vatan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlattı.

Melike Öcalan, "Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz" dedi.









Öcalan, "Vatan hep 'Baba olmak istemiyorum' derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. 'Sen doğurursun ben dayı olurum' derdi. 'Ben de çok istiyorum anne olmayı' derdim” açıklamasında bulundu.

Vatan Şaşmaz, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek” açıklamasını yapmıştı.

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.

Melike Öcalan kimdir?

Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da doğdu. Babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile Evin yağı reklamında oynadı.

Öcalan, 1989'da henüz 10 yaşındayken kameralarla tanışmış, reklam filminde oynadığı 'Sütçü Kız' karakteriyle şöhrete kavuşmuştu.

Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekerleri" programını sundular. Sabah Şekerleri ile yıldızı parlayan Melike Öcalan daha sonra birçok dizi ve filmlerde rol aldı.

Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi. Mart 2008 ayında boşandı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Melike Öcalan uzun süredir ekranlardan uzak.